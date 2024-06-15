Войска РФ бежали из Старомайорского 15.06.2024, 11:26

1,030

Дезертировала группа военных из 127-й мотострелковой дивизии.

Группа военных РФ бросила позиции в Старомайорском на Запорожском направлении, об оккупации которого всего пару дней назад объявило российское Минобороны.

Об этом пишет российский Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», за которым стоят офицеры группировки «Днепр» ВС России, передает Диалог.UA.

Ресурс утверждает, что группа 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ, которая находилась в Старомайорском, дезертировала.

«Не выдержали огневого воздействия противника, бросили позиции и ушли в тыл», - сообщил канал. Он уточнил, что по данному факту идет разбирательство.

Отметим, что, по данным ресурса DeepState, никакого полного захвата Старомайорского не было. Как и прежде, Силы обороны Украины удерживают северную часть данного населенного пункта. Z-канал также пожаловался на острый дефицит солдат на Запорожском направлении, который быстро нарастает.

«В целом на фронте ГВ «Днепр» у нас ощущается недостаток живой силы. Уже стало сложно набирать даже в «Шторма Z» (формируется из завербованных зеков - ред.). Ведь не зря сейчас наши региональные власти поднимают единоразовую выплату за подписание контракта. Как мы видим даже отсюда с фронта, все наши ресурсы привлечения живой силы уже не обеспечивают потребности всей группировки «СВО» - рассказал российский ресурс.