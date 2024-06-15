В Швейцарии стартовал исторический Саммит мира 8 15.06.2024, 12:08

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В нем принимают участие 92 государства и 8 организаций.

В субботу, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой станет Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей, сообщает OBOZ.UA.

Накануне, 14 июня, стало известно, что в Саммите примут участие 92 государства мира и 8 организаций, из которых 57 будут представлены на самом высоком уровне.