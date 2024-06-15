Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции4
- 15.06.2024, 14:13
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Его перехватили шведские истребители Gripen.
Российский самолет нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу, 14 июня. Его перехватили шведские истребители Gripen.
Об этом сообщают вооруженные силы Швеции в Twitter (X).
«Российский истребитель нарушил воздушное пространство Швеции - перехвачен JAS 39 Gripen», - говорится в сообщении.
Спикер вооруженных сил Швеции местным СМИ рассказал, что шведские военные пытались связаться с российским самолетом, но не получили от него ответа.
Добавим, что Швеция является членом НАТО. В 2024 году страна присоединилась к Альянсу и официально стала 32 членами.
Согласно Уставу НАТО, члены военного альянса соглашаются, что если один из них подвергается нападению, другие страны должны помочь ей защититься.