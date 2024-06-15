«Вскроются вещи, невыгодные режиму Лукашенко» 15.06.2024, 15:29

1,714

В ситуации с убийством польского пограничника возникает ряд вопросов.

Неделю назад в Военном медицинском институте в Варшаве скончался польский военнослужащий, которого ударил ножом в грудь мигрант во время очередной попытки прорыва белорусско-польской границы.

Польские власти потребовали от Минска выдать убийцу пограничника.

Сайт UDF поинтересовался у экспертов: какого развития событий стоит ожидать?

Политолог Анатолий Котов отметил, что с точки зрения режима лучшая реакция на требование Польши – не реагировать, а мигранта «потерять».

«Делать из него героя – провоцировать Польшу на более серьезный ответ. Выдавать – рисковать тем, что он расскажет о том, как его готовили к этой акции. Ведь очевидно, что он вряд ли сам додумался до того, чтобы соорудить копье», – считает Котов.

Политический обозреватель, историк Александр Фридман отметил, что, по его мнению, не стоит ожидать от Минска выдачи мигранта, виновного в гибели польского пограничника.

«В ситуации с нападением на польского пограничника возникает ряд вопросов: Минск знал об этом и допустил подобное развитие событий, или он вообще специально подготавливал мигрантов к такому нападению? С уверенностью можно сказать, что белорусские власти контролируют передвижение мигрантов на своей территории, поэтому как минимум они пропустили мигрантов с ножами, а, возможно, даже вручили им их.

Поэтому если выдать виновного в гибели пограничника Польше, то вскроются вещи, невыгодные режиму Лукашенко. Значит, скорее всего, выдачи не будет», – считает Фридман.