Стало известно, сколько белорусских спортсменов допущено на Олимпиаду в Париже 15.06.2024, 15:46

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Не пустили тхэквондиста и тяжелоатлета?

МОК опубликовал список белорусских атлетов, допущенных на Олимпиаду в Париже. В нем нет тхэквондиста и тяжеловеса из Беларуси, получивших олимпийские лицензии.

К соревнованиям в нейтральном статусе допущены 11 спортсменов с белорусскими паспортами. В списках по велоспорту и прыжкам на батуте перечислены все белорусы, прошедшие квалификацию. А вот в списке белорусских тхэквондистов, которые поедут на Олимпийские игры, пусто — хотя у Георгия Гурциева и есть олимпийская лицензия, заметило «Еврорадио».

То же самое с тяжелой атлетикой. В списке участников Олимпиады-2024 отсутствует Эдуард Зезюлин. Допуск получили только Евгений Тихонцов и Сюзанна Володько.