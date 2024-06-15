Ермак: Представители России могут принять участие во втором саммите мира 8 15.06.2024, 18:42

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Но на условиях Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время Глобального саммита мира в Швейцарии заявил журналистам, что представители России могут присутствовать на втором саммите мира.

«Совместный план всех стран, которые уважают нашу независимость, территориальную целостность, суверенитет, согласованный этими странами, может быть после этого передан на втором саммите представителю России, где он может присутствовать», — отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что при президентстве Владимира Зеленского Украина не подпишет договоров вроде Минских договоренностей или Будапештского меморандума, которые не дали никаких гарантий.