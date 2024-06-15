закрыть
15 июня 2024, суббота, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Румыния не пустит лукашистов на Парламентскую ассамблею ОБСЕ

1
  • 15.06.2024, 19:00
Румыния не пустит лукашистов на Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Из-за поддержки войны против Украины.

Румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.

Об этом в субботу, 15 июня, объявил представитель Министерства иностранных дел Румынии Раду Филип, сообщает «Европейская правда».

По словам представителя румынского МИД, Бухарест не допустил делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, причем этот шаг касается всех членов делегации, парламентариев и технического персонала.

«Решение румынской стороны основывается на известной и последовательной позиции Румынии в отношении Российской Федерации в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины», – заявил Филип.

Он добавил, что ограничение на участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ также касается Беларуси, «которая поддерживает войну, развязанную Российской Федерацией».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко