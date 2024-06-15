Румыния не пустит лукашистов на Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Румыния не пустит лукашистов на Парламентскую ассамблею ОБСЕ1
- 15.06.2024, 19:00
Из-за поддержки войны против Украины.
Румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.
Об этом в субботу, 15 июня, объявил представитель Министерства иностранных дел Румынии Раду Филип, сообщает «Европейская правда».
По словам представителя румынского МИД, Бухарест не допустил делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, причем этот шаг касается всех членов делегации, парламентариев и технического персонала.
«Решение румынской стороны основывается на известной и последовательной позиции Румынии в отношении Российской Федерации в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины», – заявил Филип.
Он добавил, что ограничение на участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ также касается Беларуси, «которая поддерживает войну, развязанную Российской Федерацией».