Румыния не пустит лукашистов на Парламентскую ассамблею ОБСЕ 1 15.06.2024, 19:00

Из-за поддержки войны против Украины.

Румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям для участия в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая состоится в Румынии с 29 июня по 3 июля.

Об этом в субботу, 15 июня, объявил представитель Министерства иностранных дел Румынии Раду Филип, сообщает «Европейская правда».

По словам представителя румынского МИД, Бухарест не допустил делегацию России к участию в ежегодной сессии ПА ОБСЕ, причем этот шаг касается всех членов делегации, парламентариев и технического персонала.

«Решение румынской стороны основывается на известной и последовательной позиции Румынии в отношении Российской Федерации в контексте продолжающейся агрессивной войны против Украины», – заявил Филип.

Он добавил, что ограничение на участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ также касается Беларуси, «которая поддерживает войну, развязанную Российской Федерацией».