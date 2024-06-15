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В Москве остановили продажу ряда продуктов

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  • 15.06.2024, 19:14
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В Москве остановили продажу ряда продуктов

Начато эпидемиологическое расследование.

В Москве приостановлена продажа продуктов, которые могли стать причиной госпитализации нескольких пострадавших с признаками ботулизма, сообщили РБК в столичном управлении Роспотребнадзора.

«Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц. Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», — сообщило ведомство, начавшее эпидемиологическое расследование.

В больницы доставлены только несколько человек.

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