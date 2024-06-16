Взорвалась во время пуска: РФ потеряла ракетную установку на Донбассе 2 16.06.2024, 8:25

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Речь может идти даже о комплексе «Искандер».

Россияне потеряли на Донбассе пусковую установку ракетного комплекса, которая взорвалась прямо во время пуска ракеты.

Учитывая, что пуск был вертикальным, речь может идти о пусковой установке ЗРК «С-300/400» или «Тор» либо же ракетного комплекса «Искандер».

«В комментариях подсказали, что почти все мобильные прифронтовые ЗРК отпадают, так как пуск был вертикальный. Итак, остается ЗРК С-300/400 и «Тор», да, и может быть баллистика, «Искандер». Можно многое анализировать, однако главное, что с вероятностью 99.99% это минус очередная враждебная ПУ», - говорится в сообщении Telegram-канала Kravchuk.

Кроме того, на этом месте NASA FIRMS зафиксировала массовые пожары за последние 24 часа. «То есть все же что-то точно разорвалось», - отмечают обозреватели.