The Telegraph: Современная ПВО России не может противостоять даже старым западным ракетам 1 16.06.2024, 11:40

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Особенно в сочетании с украинской изобретательностью и воображением.

Российское новейшее оружие не в состоянии противостоять боле старым западным ракетам. Украинские удары по временно оккупированному Крыму доказали, что ПВО России не настолько эффективно, как об этом говорят в Москве.

Издание The Telegraph пишет, что С-400, поступившие на вооружение в 2007 году, являются одной из самых передовых российских систем ПВО и стоят более миллиарда долларов. Но недавние удары Украины доказали, что она по-прежнему уязвима даже перед более старым оружием, таким как Atacms, стоящий на вооружении армии США с 1986 года, или Storm Shadow, созданный в середине 90-х годов.

«Люди годами преувеличивали значение российской противовоздушной обороны», - говорит Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI). «На самом деле за прошедшее время мы увидели, что они не защитили сирийцев в Сирии. Они не защитили иранцев в Иране, а теперь они не защитили русских в Крыму».

Западные крылатые ракеты сложнее перехватить, чем их российские аналоги, и их отличает технология стелс, говорит Фабиан Хоффманн, доктор наук, специализирующийся на ракетных технологиях в Университете Осло.

Storm Shadow летит на небольшой высоте, ее тщательно продуманная форма затрудняет обнаружение российскими радарами, а значит, она может беспрепятственно пролетать мимо систем. Когда ракета приближается к концу полета, она резко набирает высоту, а затем пикирует на цель.

«В ударах с помощью Storm Shadows гораздо больше планирования. Украинцы действительно планируют эти траектории, они тщательно прокладывают их, чтобы обойти российские средства ПВО», - говорит Хоффман. «Мы также видим, что российские операторы, похоже, не слишком квалифицированы. Сейчас они очень методично и планомерно обходят эти системы ПВО С-300 и С-400. И знают, что это разумно. Это именно то, что они должны делать, и НАТО поступило бы так же».

По словам Сэвилла, атаки Украины с использованием ракет дальнего радиуса действия сопровождаются большим количеством ударных беспилотников, что дает «огромный количественный вес», от которого России трудно отбиться.

Россия, тем временем, была вынуждена разместить свои вооружения более компактно, учитывая 1000-километровую линию фронта с Украиной, а также необходимость оградить Калининград, Кольский полуостров, границу с Финляндией и восточную часть страны, вокруг Владивостока.

«Украинцы сейчас наносят удары по всем направлениям. У русских есть значительные запасы различных видов оружия, но сейчас им приходится принимать трудные решения по расстановке приоритетов», - говорит Сэвилл.

Серия ударов по Крыму заставила Кремль принять ответные меры. Так, Россия развернула С-500, самую современную систему противоракетной обороны, для защиты Керченского моста на полуострове.

По словам Сэвилла, украинские удары - это «головная боль для Путина».

«Русским сложнее базировать и запускать оттуда самолеты. Им сложнее хранить там боеприпасы и снабжать свои войска. И это, честно говоря, неудобно», - подытожил он.