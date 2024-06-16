Как мыть автомобиль в жару: есть важный нюанс 1 16.06.2024, 12:02

2,044

Нужно придерживаться нескольких правил.

Летом, как и в любое время года, владельцам автомобилей приходится регулярно мыть свои транспортные средства после того как они загрязняются и приобретают «неопрятный» вид. О том, как правильно мыть машину в жару, пишет unian.net.

Почему нельзя мыть машину на солнце - лучше не рискуйте

Если ваш автомобиль грязный, и его нужно помыть, но при этом на улице жара, то нужно учитывать сразу несколько важных факторов. Дело в том, что при слишком высокой температуре воздуха во время мойки может серьезно пострадать покрытие вашей машины. Из-за перепада температуры вы рискуете получить проблемы с краской, которая может даже начать трескаться.

Ответ на вопрос, можно ли мыть машину в 30 градусов и выше, заключается еще и в элементарной экономии средств. Под влиянием солнечных лучей любое моющее средство будет моментально высыхать. То же можно сказать и о воде, которая интенсивно испаряется из поверхности горячего корпуса машины. В итоге вы можете получить множество пятен или разводов на поверхности, а не чистый автомобиль.

Кроме того, чтобы понять, что будет, если машина стоит под солнцем во время ее помывки, важно учитывать и фактор вашего здоровья. Во время процесса вы можете получить солнечный или тепловой удар, а также ожоги.

Как мыть машину в жару - главные правила

Летом вашего «железного коня» стоит мыть хотя бы раз в неделю. При этом желательно это делать с утра или уже вечером, когда на улице не так жарко, как днем. Также можно использовать боксы или мойки, куда не попадает прямой солнечный свет.

Помните, что машина должна успеть охладиться до начала ее помывки. Вам важно запомнить главные правила для очистки автомобиля:

Нельзя мыть машину с помощью ледяной воды, ведь могут пострадать стекла и краска.

Пену нужно наносить на кузов автомобиля исключительно бесконтактно.

Машину надо мыть по частям, при чем, это касается и пунктов самообслуживания, и домашнего варианта.

Моющие средства нужно использовать по минимуму, то есть делать неконцентрированный раствор. Дело в том, что после высыхания такой раствор оставит намного меньше следов и разводов, которые позже придется вытирать губкой.

Теперь, когда вы знаете, можно ли мыть машину в жару, пользуйтесь выше перечисленными советами, чтобы не причинить вреда автомобилю и не потратить лишние деньги.