Встреча на Кубе 1 Телеграм-канал «День опричника»

16.06.2024, 13:19

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Вряд ли Кремль рассчитывал на такой исход морского «похода на Карибы».

Второй акт Марлезонского балета в порту Гаваны — кубинский МИД выразил недовольство прибытием в Гуантанамо быстроходной подводной лодки ВМС США Helena.

«Нам не нравится присутствие на нашей территории и транзит через наши воды средств такого рода, принадлежащих державе, которая проводит официальную и практическую политику, враждебную Кубе», — заявил дипломат Карлос Фернандес де Коссио и добавил, что «оккупация территории Кубы другим государством неприемлема».

Смешно, особенно если учесть, что порт Гаваны 12 июня «оккупировал» российский флот в лице атомной подлодки «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера «Академик Пашин» и буксира «Николай Чикер». Накануне «плановый визит» на Кубу совершил канадский патрульный корабль «Margaret Brooke», который зэтники назвали ржавым корытом.

И это факт, очевидно указывающий на то, что демонстративный постой российских кораблей в Гавану не особо впечатлил Запад. Иначе в качестве «мускулов» были бы продемонстрированы совершенно другие силы.

Единственное, чего сможет «добиться» Москва — каких-то дополнительных преференций для Кубы со стороны США и, как следствие — укрепление партнерских отношений между соседствующими странами. Вряд ли Кремль рассчитывал на такой исход морского «похода на Карибы».

Телеграм-канал «День опричника»