В России сообщили о ликвидации ИГИЛовцев, которые захватили заложников в СИЗО 16.06.2024, 13:34

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Штурм длился около трех минут.

В России сообщили о ликвидации обвиняемых, которые захватили заложников в СИЗО, сообщает ФСИН.

«В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали», — говорится в пресс-релизе учреждения.

По предварительным данным Baza, один из заложников получил легкое ножевое ранение.

«Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает», — пишет ресурс.

Как передает агентство «Интерфакс», преступники, захватившие в заложники сотрудников ФСИН в ростовском СИЗО, были ликвидированы, заложники не пострадали.

Утром 16 июня осужденные, которые содержались в ростовском СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников учреждения. По данным ТАСС, в захвате заложников участвовали шестеро уроженцев Ингушетии, обвиняемых в совершении террористических преступлений. Сообщается, что к захвату они готовились несколько месяцев.

Среди захватчиков — фигуранты дел о преступлениях террористической направленности. Шамиль Акиев, Тамерлан Гиреев и Азамат Цицкиев были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовку теракта (они, согласно следствию, планировали напасть на здание Верховного суда Карачаево-Черкесии). Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам.

По информации Shot, еще троих сообщников они завербовали в СИЗО. Среди них — 22-летний фигурант дела об изготовлении и незаконном хранении взрывчатки.

Захватчики сообщили о своих требованиях: им нужны машина, оружие и возможность уехать из изолятора.

Правозащитница Ева Меркачева опознала в одном из захваченных в ростовском СИЗО-1 начальника оперативного управления ГУФСИН по Ростовской области Александра Богму. «Непонятно, что он делал в СИЗО в воскресенье. Напомню, что в выходные заключенных в суды и на следственные действия не вывозят, к адвокату и на свидания тоже», — написала она в своем телеграм-канале.

Еще один из захваченных в Ростове заложников — 23-летний Виктор Кончаков, работал в ростовском СИЗО в должности младшего инспектора дежурной смены.

Правоохранительные органы проверят версию координации захвата заложников в СИЗО извне, утверждает ТАСС. Как пишет Baza, «кураторы» передали захватчикам в изолятор оружие, флаги запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и средства связи.

Сейчас заложники, по сведениям телеграм-каналов, освобождены. Сначала каналы писали о двух убитых преступниках, но потом сообщили, что они все убиты.