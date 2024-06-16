Евро-2024: Нидерланды одержали непростую победу над сборной Польши 16.06.2024, 18:14

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Видео голов.

В первом туре группы D чемпионата Европы по футболу сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Польшей — 2:1.

Поляки открыли счет в первом тайме, отличился Адам Букса. Но уже через 13 минут Оранье удалось отыграться благодаря мячу Коди Гакпо.

Нидерланды владели подавляющим преимуществом, однако поляки долгое время удерживали ничейный счет. Лишь в конце второго тайма Ваут Вегхорст принес своей команде волевую победу.