Евро-2024: Нидерланды одержали непростую победу над сборной Польши
- 16.06.2024, 18:14
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В первом туре группы D чемпионата Европы по футболу сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Польшей — 2:1.
Поляки открыли счет в первом тайме, отличился Адам Букса. Но уже через 13 минут Оранье удалось отыграться благодаря мячу Коди Гакпо.
Нидерланды владели подавляющим преимуществом, однако поляки долгое время удерживали ничейный счет. Лишь в конце второго тайма Ваут Вегхорст принес своей команде волевую победу.