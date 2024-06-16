закрыть
16 июня 2024, воскресенье, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Евро-2024: Нидерланды одержали непростую победу над сборной Польши

  • 16.06.2024, 18:14
  • 1,216
Евро-2024: Нидерланды одержали непростую победу над сборной Польши
Фото: Getty Images

Видео голов.

В первом туре группы D чемпионата Европы по футболу сборная Нидерландов вырвала победу в матче с Польшей — 2:1.

Поляки открыли счет в первом тайме, отличился Адам Букса. Но уже через 13 минут Оранье удалось отыграться благодаря мячу Коди Гакпо.

Нидерланды владели подавляющим преимуществом, однако поляки долгое время удерживали ничейный счет. Лишь в конце второго тайма Ваут Вегхорст принес своей команде волевую победу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко