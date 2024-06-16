СМИ: Кадырову грозит удар, который он может не пережить 16.06.2024, 19:08

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Рамзан Кадыров

Лидер Чечни добивается срочной встречи с Путиным.

Главе Чечни Рамзану Кадырову якобы грозит «удар, который он может не пережить», в связи с чем он хочет лично поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает donpress.com со ссылкой на российский телеграмм-канал «Кремлевская табакерка».

Ресурс со ссылкой на собеседника в близком окружении Кадырова, отмечает:

«От очень надежных источников мы узнали, что люди, близкие к Кириенко, готовят какой-то удар по Рамзану Ахматовичу. Эти шайтаны распространяют сплетни и угрозы, говорят, что Рамзан Ахматович этот удар может не пережить. Потому нужен разговор лично с Владимиром Владимировичем. Чтобы избежать проблем, не побоюсь этого слова, для всей России».

Источник добавил, что серьезные проблемы прогнозируют Кадырову уже на следующей неделе, в связи с чем он хочет как можно скорее встретиться с Путиным и «рассказать ему, какие нехорошие вещи делает Кириенко».

Паблик уточнил, что информацию о том, что Кадыров добивается встречи с президентом в Кремле подтвердили:

«При этом источники, близкие к Кириенко, отказались комментировать обвинения людей Кадырова. В частности, ничего не сказали по поводу нашего предположения: Рамзана Ахматовича хотят наказать за поведение его бойцов. Из-за них, напомним, недавно погибли больше 20 военных в Курской области. В целом же, пообщавшись с большим числом источников в коридорах власти, мы должны констатировать: проблемы Кадырова нарастают, как снежный ком. И следующая неделя может эти проблемы очень серьезно усугубить».