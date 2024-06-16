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Россияне хотели обстрелять ВСУ из РСЗО «Град», но что-то пошло не так

  • 16.06.2024, 19:30
  • 1,890
Россияне хотели обстрелять ВСУ из РСЗО «Град», но что-то пошло не так

На огневую позицию ехали с полным боекомплектом.

Подразделение аэроразведки Muramasa, входящее в состав 110-й Отдельной бригады территориальной обороны Украины, уничтожило российскую РСЗО БМ-21 «Град».

Оккупанты направлялись на огневую позицию с территории Авдеевского коксохимического завода с полным пакетом реактивных ракет для обстрела украинских воинов. Российским артиллеристам воспрепятствовали операторы дронов из подразделения MURAMASA, которые нанесли точный удар по РСЗО врага.

«Уничтожено БМ-21«Град». Это очень мощная и приоритетная жирная цель. Вовремя увидели, как «Град» выехал из АКХЗ и направлялся с полным пакетом реактивных ракет на огневую позицию, чтобы произвести обстрел наших позиций (максимальная дальность выстрела до 40 км ). Мы все сделали, чтобы эта железяка сгорела от ваших дронов и не беспокоила ребят, которые героически защищают Донбетчину», – отметили воины в телеграм-канале подразделения.

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