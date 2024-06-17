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ВСУ открыли охоту на авиацию РФ

  • 17.06.2024, 7:34
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ВСУ открыли охоту на авиацию РФ

У оккупантов могут возникнуть проблемы даже с базированием авиации у себя дома.

Силы обороны Украины, похоже, начали систематически атаковать авиабазы российских оккупантов на их территории при помощи дронов. Удар по истребителям Су-57 в Ахтубинске показал, что у агрессора России могут возникнуть проблемы даже с базированием авиации у себя дома, а дроны способны отогнать вражескую авиацию без F-16.

«Украина, похоже, теперь систематически атакует авиабазы с помощью дронов, подобно тому, как в 2022 году она использовала управляемые ракеты HIMARS американского производства большой дальности для демонтажа российских логистических и командных сетей», - говорится в материале Business Insider.

Журналисты задаются вопросом, почему россияне не смогли перехватить эти дроны.

«Атака в Ахтубинске предполагает, что российские возможности радиоэлектронной борьбы имеют достаточную широту, чтобы прикрыть фронт, но не глубину, чтобы защитить внутренние районы России», - отмечается в статье.

Также автор материала акцентирует внимание на том, что россияне прячут свое хваленое оружие, поскольку опасаются его потери в войне с Украиной.

«У России есть около дюжины Су-57, которые являются ответом Москвы на американские истребители-невидимки F-22 и F-35. Как и хваленый российский Т-14 «Армата», Су-57 не участвовал в войне в Украине. Вероятно, это отражает страх перед конфузом из-за потери современного оружия, и, возможно, отсутствие уверенности в том, что возможности этого оружия не будут соответствовать риторике», - указано в статье.

Автор статьи пришел к выводу, согласно которому ситуация показывает, что Украина способна отогнать российскую авиацию глубоко в тыл даже дешевыми дронами. И такие атаки могут стать более эффективными, чем даже применение F-16.

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