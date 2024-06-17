В НАТО обсуждают приведение ядерного оружия в боевую готовность 1 17.06.2024, 7:43

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Из-за угроз РФ и Китая.

НАТО ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне восходящей угрозы со стороны России и Китая.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph.

Столтенберг отметил, что блок должен показать свой ядерный арсенал миру, чтобы послать прямое послание врагам.

Он сообщил, что между членами Альянса проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведения их в состояние боевой готовности — как средства сдерживания.

«Я не буду вдаваться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько — на хранении, но мы должны консультироваться по этим вопросам. И именно это мы делаем», — сказал он.

Столтенберг сказал, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить Альянс к тому, что он назвал «более опасным миром».