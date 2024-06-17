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Сборные Англии и Сербии установили антирекорд на Евро

  • 17.06.2024, 8:18
  • 4,774
Сборные Англии и Сербии установили антирекорд на Евро

Англичане минимально обыграли сербов.

Сборная Англии победила команду Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии — 1:0.

Единственный мяч на 13-й минуте забил 20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Команды установили антирекорд Евро по ударам по воротам за встречу — 11. Данная статистика ведется с 1980 года.

Англичане сыграли на ноль в пяти матчах подряд на групповом этапе ЧЕ — это рекорд чемпионатов Европы.

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