Сборные Англии и Сербии установили антирекорд на Евро 17.06.2024, 8:18

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Англичане минимально обыграли сербов.

Сборная Англии победила команду Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии — 1:0.

Единственный мяч на 13-й минуте забил 20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Команды установили антирекорд Евро по ударам по воротам за встречу — 11. Данная статистика ведется с 1980 года.

Англичане сыграли на ноль в пяти матчах подряд на групповом этапе ЧЕ — это рекорд чемпионатов Европы.