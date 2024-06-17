Из России сбежала треть высококвалифицированных иностранных специалистов 17.06.2024, 9:24

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Их исход продолжается.

В 2023 году в России работало около 32 тыс. иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС), что на 12 тыс. меньше, чем до начала войны в Украине. К такому выводу пришла сотрудница Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская, пишут «Ведомости».

В своем исследовании «Трудовая миграция в Россию: сокращение потоков на фоне мало меняющейся географии» Флоринская опиралась на данные Главного управления по вопросам миграции МВД по числу оформленных разрешений на работу для ВКС. Это единственный источник статистики, позволяющий судить о численности таких специалистов в России.

Разрешение для ВКС выдается на срок до трех лет и требует регулярного обновления. Общее число оформлений включает и вновь приехавших, и продолжающих работу в России ВКС.

Ранее правительство утвердило перечень из 180 профессий, с которыми возможно получение статуса ВКС. Главным образом это медицинские, инженерные, технические и управленческие специальности. ВКС отличается от других трудовых мигрантов уровнем знаний и навыков, а также размером зарплаты.

Как показало исследование сотрудницы РАНХиГС, статус ВКС в России в основном имеют выходцы из стран дальнего зарубежья. В прошлом году лидерами были Китай (33% для ВКС), Турция (28%), Индия (12%), Южная Корея (3%) и Сербия (2%). В последние пять лет близко к топ-5 также были мигранты из Украины и Германии, но на данный момент их число резко снизилось, отметила Флоринская.

Определить реальное число зарубежных специалистов высокого класса по официальной статистике невозможно, считает руководитель департамента дальнего зарубежья компании «Финвал» (специализируется на подборе и оформлении сотрудников из дальнего зарубежья) Сергей Суворов.

По его словам, статус ВКС часто используется российскими работодателями как способ нелегального обхода квот на «визовых» мигрантов. Иногда аналогичную схему также используют иностранные коммерсанты, которые хотят легко въехать в страну, в первую очередь китайские. Они платят российским компаниям за трудоустройство по ВКС, но в действительности ведут собственное дело, отметил Суворов.

Это подтвердил бывший замдиректора Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин. «У нас нет механизма сепарирования реальных специалистов от простых работников», — подчеркнул он.