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Лукашисты отправили в колонию белоруску с расстройством аутического спектра

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  • 17.06.2024, 11:24
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Лукашисты отправили в колонию белоруску с расстройством аутического спектра

В 33 года у нее поведение девочки шести лет.

Белоруску Ольгу Иванченко приговорили к двум годам лишения свободы за комментарии и «оскорбление Лукашенко».

Политзаключенная Милана (имя изменено из соображений безопасности героини) рассказала правозащитной инициативе «Палітвязынка», как встретила Ольгу в гомельской женской колонии.

Ольга — жительница Могилева, ей 33 года, у нее расстройство аутического спектра:

— У Оли поведение маленькой девочки, лет шести. <…> Она очень застенчива, буквально как ребенок. Оля не может говорить с людьми. Совсем. Когда с ней более-менее сближаешься, она с человеком не говорит, а шепчет. Ей было очень тяжело, особенно на проверках. Когда к ней обращались работники колонии, ей нужно было громко и четко назвать свои данные. Но она шептала тихо. И на нее кричали, спрашивали, она язык, что ли, проглотила, — рассказала Милана.

Однажды сотрудница колонии спросила Ольгу, почему она так отвечает. Другие заключенные объяснили, что у девушки расстройство аутического спектра, говорит Милана:

— Работница не поверила нам и сказала, что с таким диагнозом не сажают людей в колонию. На следующий день работнице, видимо, руководство колонии подтвердило диагноз Оли, и поэтому она позволила на проверке ей просто кивать.

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