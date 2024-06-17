закрыть
17 июня 2024, понедельник, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

SIPRI: Нет доказательств размещения в Беларуси ядерного оружия России

2
  • 17.06.2024, 12:04
SIPRI: Нет доказательств размещения в Беларуси ядерного оружия России

Лишь публичные заявления.

Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) заявляют об отсутствии «убедительных визуальных доказательств» размещения тактических ядерных боеголовок РФ в Беларуси.

По оценкам экспертов, размеры военных запасов ядерного оружия России и США, на которые в общей сложности приходится почти 90 процентов мирового ядерного арсенала, остались относительно стабильными в 2023 году. Между тем у России, по подсчетам SIPRI, к началу 2024 года было развернуто примерно на 36 боеголовок больше, чем годом ранее.

«Примечательно, что в 2023 году было сделано несколько публичных заявлений о том, что Россия разместила ядерное оружие на территории Беларуси, хотя убедительных визуальных доказательств того, что фактическое размещение боеголовок имело место, нет», — сообщили эксперты.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко