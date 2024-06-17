SIPRI: Нет доказательств размещения в Беларуси ядерного оружия России 2 17.06.2024, 12:04

Лишь публичные заявления.

Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) заявляют об отсутствии «убедительных визуальных доказательств» размещения тактических ядерных боеголовок РФ в Беларуси.

По оценкам экспертов, размеры военных запасов ядерного оружия России и США, на которые в общей сложности приходится почти 90 процентов мирового ядерного арсенала, остались относительно стабильными в 2023 году. Между тем у России, по подсчетам SIPRI, к началу 2024 года было развернуто примерно на 36 боеголовок больше, чем годом ранее.

«Примечательно, что в 2023 году было сделано несколько публичных заявлений о том, что Россия разместила ядерное оружие на территории Беларуси, хотя убедительных визуальных доказательств того, что фактическое размещение боеголовок имело место, нет», — сообщили эксперты.