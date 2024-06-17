«Никто не любит неудачников. Путин проигрывает» 17.06.2024, 14:07

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Западные эксперты и СМИ оценили итоги саммита мира.

Несмотря на все усилия Москвы минимизировать значение саммита мира в Швейцарии — 78 стран, многие из которых были представлены на высшем уровне, подписали вчера итоговую резолюцию, где прямо назвали происходящее войной РФ против Украины, которая «продолжает вызывать масштабные страдания людей и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для мира». Они потребовали прекратить ядерный шантаж и вернуть на родину депортированных украинских детей, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Резолюцию подписали даже друзья Москвы в Европе, выступавшие против помощи Украине — Сербия, Венгрия и Словакия, а также условно «нейтральная» Турция.

«Никто не любит неудачников. Путин проигрывает в Украине. Его валютные резервы тают, энергетическое оружие нейтрализовано, он все больше изолирован», — сказал «МО» австрийский экономист и бывший генеральный секретарь Союза малых и средних предприятий Европейской народной партии Гюнтер Фелингер.

Вот главное из комментариев западных СМИ к итогам саммита:

CNBS: «80 стран на швейцарской конференции согласились, что территориальная целостность Украины должна быть основой любого мира».

CNN: «Столь высокий уровень посещаемости показывает одно. Мир глубоко обеспокоен войной, спровоцированной агрессией России».

BBC: «Условия Путина о прекращении огня были названы оскорбительными для здравого смысла». Премьер Италии Джорджия Мелони на конференции заявила, что Путин фактически предполагает, что Украина «должна уйти из Украины».

AP: «Абсолютное большинство участников согласились с окончательной версией документа, что показывает, что демократия достижима».

«Украина сделала ставку на большую численность участников саммита и преуспела, — указывает политолог Иван Преображенский. — Единство Европы, подчеркнутое на саммите, успех вдвойне».