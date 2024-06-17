В Чехии произошел взрыв на полигоне, где тренировались ВСУ 2 17.06.2024, 14:22

Взорвался неустановленный боеприпас.

В Чехии на Либавском военном полигоне на востоке страны произошёл взрыв. По предварительным данным, 9 человек получили ранения. Два человека были эвакуированы в госпиталь санитарной авиацией. На место прибыли машины скорой помощи, сообщает «Радио Свобода».

В сообщениях армии Чехии в социальных сетях говорится, что взорвался неустановленный боеприпас. На месте работает военная полиция.

Либавский военный полигон расположен рядом с городом Оломоуц примерно в 250 километрах к востоку от Праги. Он действует с 1949 года, его площадь около 235,5 квадратного километра, передаёт iDnes.

Как сообщало «Чешское радио», на полигоне проходили стрелковую, медицинскую и тактическую подготовку украинские военные. Происходили ли сейчас учения, и кто в них участвовал — неизвестно.