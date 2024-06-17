Александра Федуту вернули в колонию из больницы 4 17.06.2024, 14:35

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Политзаключенный передвигается с трудом, но должен ходить на работу.

Политолога Александрa Федуту осудили в сентябре 2022 года на 10 лет заключения по обвинению в «заговоре с целью захвата власти». В заключении здоровье политзаключенного резко ухудшилось.

«Александр Федута по-прежнему ходит, опираясь на палку. Лежал в больнице, подлечили — и снова в отряде. Должен ходить на работу, но видно, что передвигается с трудом», - сообщил «Радыё Свабода» о состоянии Александра Федуты источник.

В этом году в ноябре Александру Федуте исполнится 60 лет.

Также источник упомянул одного из лидеров независимого профсоюза РЭП Василия Береснева, осужденного на 9 лет колонии. Политзаключенному 73 года, у него нет одной почки. В прошлом году вставал вопрос об операции для Береснева, но в тюремных условиях ее не сделали и после обследования вернули политзаключенного в колонию.

«Береснев находится постоянно в отряде, он пенсионер, на производстве не работает. Заключенные видят его, когда выходит из отряда за лекарствами, медицинской помощью. Выглядит уставшим, а больше о нем ничего не известно», — рассказал источник о Василии Бересневе.

По данным собеседника, один из политзаключенных ИК-15 в этом году получил дополнительный срок по 411-й статье УК («неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения») и был отправлен в другую колонию. Куда направили политзаключенного, неизвестно.