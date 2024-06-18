Еще в двух городах-миллионниках РФ вслед за Москвой зафиксировали вспышку ботулизма 3 18.06.2024, 3:12

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Речь идет о Нижнем Новгороде и Казани.

Новые случаи ботулизма из-за некачественной готовой еды выявили в Нижнем Новгороде и Казани. Как и в Москве, все пострадавшие отравились блюдами от ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»), заказанными через сервис доставки.

В Нижнем Новгороде в реанимацию попали четверо человек, сообщили ТАСС в региональном минздраве. В Роспотребнадзоре уточнили, что пострадавшие съели «Салат лобио», который заказали через «Самокат». Областная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Со склада изымут весь товар, который мог стать причиной отравления. Также было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК).

По данным Mash, все пострадавшие нижегородцы находятся в городской инфекционной больнице № 2 в тяжелом состоянии. Одна из них — 35-летняя женщина — подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще шесть человек с симптомами ботулизма были госпитализированы в Казани. Они также отравились «Салатом лобио», сообщило управление Роспотребнадзора по Татарстану. Ведомство проверяет ретейлер, через который было заказано блюдо. Продажа продукции от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт» приостановлена до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.

Ранее вспышку ботулизма, смертность при котором может достигать 15-30%, выявили в Москве. По данным властей, в столичные больницы обратился 121 человек. 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них — в реанимации. Источники близкого к силовикам канала «112» сообщали, что столичные больницы регистрируют по 30–40 пациентов с подозрением на ботулизм ежедневно.

В Роспотребнадзоре отмечали, что причиной отравления москвичей стало употребление салатов от ООО «Локалкитчен» и ООО «Гастропорт». Первый производитель приостановил работу для проверки всех продуктов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК, в обеих компаниях прошли обыски. В релизе СК говорится, что сотрудники одной из них пытались избавиться от улик путем уничтожения отравленной продукции.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 84,7% доли в основном юрлице «Кухни на районе» — ООО «Локалкитчен» — контролирует ООО «О2О Холдинг». Исходно это структура «Сбера» и VK, но сейчас бенефициары не раскрываются.

Ботулизм — это инфекционное заболевание, вызванное токсинами бактерий Clostridium botulinum, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы. Оно передается через консервированные продукты. У заболевшего наблюдаются сухость во рту, головокружение, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и судороги в животе. Далее происходит нарушение зрения и глотания. Также ботулизм может привести к расстройству дыхания, которое выражается в ощущении нехватки воздуха и сжатия в груди.