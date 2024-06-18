«Нептуны» атаковали нефтебазу в Краснодарском крае 18.06.2024, 10:42

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Взрывы прогремели на терминале по перевалке нефтепродуктов в поселке Чушка.

В России в ночь на 18 июня была помимо нефтебазы в Азове Ростовской области была атакована нефтебаза в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом пишет российское издание ASTRA.

Отмечается, что атака произошла около полуночи 18 июня. Жители Темрюкского района сообщали в местных чатах о взрывах. Официальной информации от властей или Минобороны РФ пока не было.

Атакован терминал по перевалке наливных нефтепродуктов и химических грузов ООО «Югнефтьхимтранзит» в поселке Чушка. В результате атаки на месте возник пожар, повреждены трубопровод и технические помещения.

Предварительно атака была осуществлена с помощью украинских ракет «Нептун».

Также в ночь на 18 июня беспилотники попали по нефтеналивным терминалам ЗАО «Азовпродукт» и ООО «ДонТерминал».