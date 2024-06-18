Стало известно, как игиловцы захватили полицейского начальника в СИЗО Ростова 18.06.2024, 11:08

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Он сам пришел к ним на переговоры.

Появились новые данные по инциденту с захватом заложников в СИЗО российского Ростова. По данным SHOT, при захвате ростовского СИЗО был третий заложник: он сумел вырваться от террористов, заблокировать их и сообщить о происшествии своему руководству. На переговоры прислали полицейского начальника Александра Богму, которого террористы также захватили, рассказывает новую версию SHOT.

Как пишет канал, между пленением 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 39-летнего начальника оперативного управления Александра Богмы террористы захватили 31-летнего начальника оперативного отдела Константина Гороха, но он сумел вырваться и сбежать.

По словам SHOT, несколько террористов содержались в соседних камерах, через стену: № 94 и № 96 (нумерация камер идет в шахматном порядке). В качестве каната беженцы использовали четыре связанные простыни. Беглые арестанты первым захватили в заложники Кончакова, затем — Гороха. Последний вступил с ними в схватку, получил ножевое ранение в руку, но смог вырваться и заблокировать все двери, через которые террористы могли попасть в основной корпус.

Закрыв террористов в одном из блоков, Горох сообщил о происшествии своему руководству. На переговоры прислали Александра Богму, которого террористы также захватили. Кто прислал Богму и почему его захватили, не сообщается.

Вскоре после этого спецназ убил всех шестерых захватчиков. Как минимум у двоих руки были в наручниках. Кончаков и Богма не пострадали. Гороху медики оказали помощь, его жизни ничего не угрожает, пишет SHOT.