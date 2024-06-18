Беспилотники и ракеты атаковали три нефтебазы на территории РФ

Беспилотники и ракеты атаковали три нефтебазы на территории РФ3
- 18.06.2024, 11:19
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Появились новые подробности.
В ночь на 18 июня беспилотники атаковали сразу три НПЗ в РФ на территории Краснодарского края и Ростовской области.
Российские паблики сообщают, что сразу две нефтебазы были атакованы на территории Ростовской области («Азовпродукт» и «ДонТерминал») и одна в Краснодарском крае («Югнефтехимтранзит»), передает dialog.ua.
Последняя нефтебаза находится в Темрюкском районе недалеко от поселка Чушка, информирует Astra.
Местные паблики писали о том, что были звуки взрывов, после чего начался пожар на территории предприятия. При этом местные власти и в МО РФ пока молчат и ничего не комментируют.
Источник сам установил, что беспилотники атаковали ООО "Югнефтехимтранзит" – один из терминалов по перевалке химических грузов и нефтепродуктов.
Известно, что поврежден как сам нефтепровод, так и технические помещения, якобы пострадавших и жертв среди людей нет. Источник также сообщает, что атака могла быть совершена как беспилотниками, так и ракетой типа «Нептун».
Также стоит отметить, что в Азове (Ростовская область) были атакованы сразу две нефтебазы. Пожар на ЗАО «Азовпродукт» до сих пор продолжается. Беспилотник прицельно ударил по цистерне с нефтепродуктами. Во втором случае удар пришелся по пустой цистерне на территории ООО «ДонТерминал».