Беспилотники и ракеты атаковали три нефтебазы на территории РФ 3 18.06.2024, 11:19

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Появились новые подробности.

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали сразу три НПЗ в РФ на территории Краснодарского края и Ростовской области.

Российские паблики сообщают, что сразу две нефтебазы были атакованы на территории Ростовской области («Азовпродукт» и «ДонТерминал») и одна в Краснодарском крае («Югнефтехимтранзит»), передает dialog.ua.

Последняя нефтебаза находится в Темрюкском районе недалеко от поселка Чушка, информирует Astra.

Местные паблики писали о том, что были звуки взрывов, после чего начался пожар на территории предприятия. При этом местные власти и в МО РФ пока молчат и ничего не комментируют.

Источник сам установил, что беспилотники атаковали ООО "Югнефтехимтранзит" – один из терминалов по перевалке химических грузов и нефтепродуктов.

Известно, что поврежден как сам нефтепровод, так и технические помещения, якобы пострадавших и жертв среди людей нет. Источник также сообщает, что атака могла быть совершена как беспилотниками, так и ракетой типа «Нептун».

Также стоит отметить, что в Азове (Ростовская область) были атакованы сразу две нефтебазы. Пожар на ЗАО «Азовпродукт» до сих пор продолжается. Беспилотник прицельно ударил по цистерне с нефтепродуктами. Во втором случае удар пришелся по пустой цистерне на территории ООО «ДонТерминал».