Перевалка белорусских удобрений в порту Санкт-Петербурга остановлена 18.06.2024, 13:16

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У «Беларуськалия» возник конфликт.

Перевалка белорусских удобрений в порту Санкт-Петербурга временно приостановлена из-за ценовых разногласий. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации петербургского издания, перевалку приостановила стивидорная компания «Балтийский судомеханический завод». «Беларуськалий» не согласился со стоимостью услуг. В стивидорной компании сообщили, что переговоры о цене ведутся, а также выразили уверенность в том, что перевалка белорусских удобрений будет возобновлена.

Пока же терминал, которым управляет «Балтийский судомеханический завод», переключился на погрузку угля в контейнерах и биг-бэгах. В таком же формате через терминал переваливались и белорусские удобрения.

«Балтийский судомеханический завод» имел собственные причалы и перегружал небольшие объемы коммерческих грузов. В 2022 году на фоне войны и разрыва логистических цепочек перед компанией отрылись новые возможности. В публикации отмечается, что терминал создавался компанией в том числе с прицелом на получение белорусского калия после отказа Литовского железной дороги перевозить его в Клайпеду.

Перевалка белорусских удобрений на терминале «Балтийского судомеханического завода» шла с конца 2022 года. В прошлом году мощность терминала нарастили до 7 млн т в год. По информации издания, за 2023 год компания перегрузила около 2 млн т белорусских удобрений.