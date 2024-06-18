Юрий Фельштинский: Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы 18.06.2024, 14:17

Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

Вдоль границ России должен появиться единый блок союзных государств.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию статей из книги, изданной фондом «Европейская Беларусь». Эта статья написана известным американским историком и писателем Юрием Фельштинским.

Восточно-европейское государство, граничащее с Россией, Польшей, Украиной, Литвой и Латвией, являющееся своеобразным буфером между Россией и Европой и не имеющее своих портов, в современном мире призвано быть удобной транзитной зоной, связывающей Восток и Запад, Россию и Европу. Так и было с конца 1991 года, когда Беларусь получила свою независимость. К 2022 году эта транзитная зона стала плацдармом для запланированного вторжения России в Украину и вторжения российских войск в Восточную Европу после захвата Украины.

Трансформация Беларуси из независимой демократической страны в российский протекторат, возглавляемый управляемым из Кремля диктатором, заняла 25 лет. Избранный в 1994 году президентом страны Александр Лукашенко ни в демократию, ни в независимость своей страны не верил.

Его избрание явилось следствием усталости белорусского народа от тяжелых экономических неурядиц начала 1990-х годов, вызванных крушением СССР и исчезновением привычной для советских граждан плановой государственной экономики, на смену которой еще не пришла заработавшая несколько позже рыночная. На этих экономических потрясениях легко сыграл хитрый Лукашенко, пообещавший своим избирателям стабильность и благополучие. Цена этой стабильности в 1994 году понятна еще не была.

8 декабря 1999 года, незадолго до своего ухода с поста президента, дряхлеющий Борис Ельцин (передавший 31 декабря Россию под контроль госбезопасности в лице Путина), подписал указ «О создании союзного государства России и Беларуси». Лукашенко к этому дню был уже авторитарным диктатором. Путин лишь становился на эту тропинку. Власть из рук отказался выпустить и первый, и второй. Оба остались руководить своими странами пожизненно.

Всё больше и больше Беларусь втягивалась в орбиту Российской Федерации, постепенно становясь плацдармом для готовящейся российской агрессии против соседей. В зоне риска оказывались прежде всего Украина, Польша и Литва. Появление российских авиабаз в Беларуси, постоянные совместные учения и формально взятые на себя Россией обязательства охранять внешнюю границу Беларуси стали реальными указаниями на то, что в грядущем военном конфликте Беларусь окажется на стороне России и предоставит ей для атаки свою территорию.

Военная кампания России против Украины, начатая в марте 2014 года, увенчалась лишь частичным успехом. Россия захватила Крым и начала операцию «Новороссия» с целью овладения восточными и южными территориями Украины и прорыва к Приднестровскому региону Молдовы, где с 1995 года были сосредоточены российские войска, насчитывавшие в тот момент 3500 человек. Однако операция «Новороссия» провалилась. Пробиться к Приднестровью российские войска не смогли. Единственным успехом России в кампании 2014 года, помимо Крыма, можно было считать развязанную войну на Донбасе и формальное образование никем не признанных «Донецкой» и «Луганской» народных республик.

Беларусь избежала тогда прямого участия в вооруженном конфликте на стороне России, но в политической и дипломатической сфере открыто поддержала российскую агрессию. Не случайно кабальные условия «мирных соглашений», навязанных Украине, оформлялись именно в Минске и получили название «Минские».

В самой Беларуси ситуация резко изменилось после проигранных Лукашенко президентских выборов 2020 года. Лукашенко отказался признать поражение и покинуть свой пост. Протестное движение было жестоко подавлено в том числе с помощью российских войск, тайно переброшенных из России и переодетых в белорусскую форму. Лукашенко сумел остаться у власти, теперь уже как диктатор. Но какую-либо самостоятельность в отношениях с Россией и Путиным он потерял.

Беларусь постепенно наводнялась российской армией. Подступал 2022 год, на который был запланирован захват Россией Украины. Беларусь должна была сыграть в этой военной кампании самую главную роль: направлением главного удара российской армии на этот раз было киевское, из Беларуси. Начинать кампанию 2022 года ударами с Юга и Востока, как это было сделано в 2014-м, означало превратить войну в позиционную уже на первом ее этапе. Наступление с Севера на Киев должно было обеспечить России победоносный блицкриг, сравнимый с Крымской операцией марта 2014 года.

Лукашенко предоставил территорию Беларуси для концентрации российских войск и атаки на Киев. Вскоре после начала войны по указанию Путина он позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и от имени Путина предложил Украине капитулировать. Зеленский отказался.

Война длится уже долгое время и унесла жизни сотен тысяч людей. Она может завершиться при трех условиях: если западные союзники Украины примут решение о предоставлении Украине в нужном количестве наступательных видов вооружений, включая ракеты дальнего радиуса действия; если они разрешат Украине использовать это оружие для нанесения ударов по территории противника – Российской Федерации, включая Москву; если они, совместно с Украиной, ликвидируют угрозу в отношении Украины, Польши, Литвы и Латвии, исходящую из Беларуси, потому что сегодня, по прошествии полутора лет, Беларусь продолжает оставаться важнейшим геополитическим плацдармом российской агрессии в Европе. На это указывают и многочисленные агрессивные заявления белорусского диктатора Лукашенко и его пропагандистов, и вывод Беларуси в конце февраля 2022 года из статуса безъядерного государства, и, наконец, начавшиеся переброски в Беларусь российского тактического ядерного оружия и военных формирований группы «Вагнер», угрожающих вторжением с белорусской территории в Украину, Польшу и Литву.

Можно рассматривать любые теоретически возможные сценарии завершения российско-украинской войны. Но ни один из этих сценариев не гарантирует мира Украине и Восточной Европе, если он не будет предусматривать одновременного освобождения Беларуси от российской оккупации, падения режима Лукашенко и восстановления демократии в Беларуси. На самом деле, без предварительного или одновременного освобождения Беларуси невозможно завершение российской войны в Украине.

В то же время потеря Россией контроля над Беларусью делает невозможным для России ведение военных действий против Украины на северном направлении, обрекая ее на позиционные бои против украинской армии на Юге и Востоке – двух направлениях, с военно-стратегической точки зрения абсолютно бесперспективных. Россия не может ни выиграть войну против Украины, ни хоть сколько-то значительно продвинуться в этой войне вглубь Украины с Востока и Юга, если она теряет Беларусь, в то время как восточная Европа с освобождением Беларуси приобретает важнейший буфер безопасности, разделяющий Восточную Европу и Россию.

Для восстановления независимости Беларуси есть все необходимые условия. Население этой страны уже в 2020 году продемонстрировало свою приверженность демократии, когда пыталось мирным протестным движением заставить Лукашенко уйти в отставку. Сотни оппозиционных политиков оказались за решеткой. Ряд лидеров оппозиции вынужден был покинуть страну. Они находятся за границей и готовы вернуться на родину для продолжения своей деятельности, как только это позволят обстоятельства.

Десятки тысяч белорусов уехали из государства, где невозможно было теперь свободно жить и работать. Но они вернутся в Беларусь с возвращением демократии. Костяк вооруженных сил свободной Беларуси сегодня воюет плечом к плечу вместе с украинской армией против российской агрессии. Эти люди готовы инициировать и возглавить национально-освободительное движение Беларуси за освобождение ее от режима Лукашенко и российской оккупации. Естественными союзниками Беларуси в этой борьбе будут Украина и страны НАТО, заинтересованные в ликвидации нависшей над Европой угрозы, исходящей от режима Лукашенко, управляемого Путиным.

На законодательном уровне демократическая Беларусь должна будет пересмотреть и дезавуировать все те договоренности, которые были достигнуты старым правительством в ущерб интересам и независимости страны. Беларусь обязана вернуть себе безъядерный статус, отказаться от размещения на своей территории российского ядерного оружия, выйти из многочисленных кабальных соглашений с Россией, включая союзный договор от 8 декабря 1999 года, различных военных соглашений, и отказаться он сотрудничества с Россией по линии СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Выход из этих межгосударственных структур является непременным условием для обретения Беларусью независимости.

Для обеспечения военно-политической и экономической безопасности своей страны в будущем новое правительство Беларуси должно будет рассмотреть вопрос о вхождении в НАТО, с одной стороны, и Евросоюз – с другой. Привлечение в НАТО и Евросоюз еще и Украины позволит, наконец, Европе создать вдоль границ России единый блок союзных государств, способный противостоять любой потенциальной угрозе России и гарантировать Европейскому континенту мир, нарушенный Россией в 21 веке по крайней мере четыре раза: в августе 2008 года (в Грузии), в марте 2014 года (в Украине), в январе 2022 года (в Беларуси) и в феврале 2022 года (снова в Украине).

Беларусь не сможет сохранить свою независимость, если останется за пределами НАТО и ЕС, а вместо этого объявит о нейтралитете или вступит в какие-то региональные объединения типа Балтийско-Черноморского союза.

Вопрос об очередной попытке захвата ее Россией будет в этом случае лишь вопросом времени. Точно также, как стал он вопросом времени для Украины периода 2014-2022 годов.

Справка

Юрий Фельштинский – российско-американский историк.

Автор книг «Взрывая Украину: возвращение российского террора и угроза Третьей мировой войны» и «От Красного террора к мафиозному государству. Спецслужбы России в борьбе за мировое господство».