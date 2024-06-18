Миллионеры массово бегут из России 3 18.06.2024, 14:55

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Интересная статистика.

Россию опять внесли в список стран, которые активнее всего покидают богатые люди. Всего с начала полномасштабной агрессии из РФ сбежали более 12 тыс. миллионеров.

Об этом говорится в миграционном исследовании Henley Private Wealth Migration Report. Авторы доклада подсчитали, что за первые пять месяцев 2024 года из РФ уехали не менее тысячи граждан с капиталом от $1 млн.

По этому показателю РФ уступает только Китаю, Великобритании, Индии и Северной Корее. Показатели оттока российских богачей остаются значительными, хотя и постепенно утихают. В целом, после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году страну-агрессор покинули 12,3 тысячи миллионеров.

«Показатель миграции миллионеров, в особенности их отток, является важным совокупным индикатором здоровья экономики. Например, если страна теряет большое количество миллионеров из-за миграции, это может быть связано с серьезными внутренними проблемами. Это также может быть негативным знаком для будущего, потому что богатые люди часто первыми покидают страну», – говорится в исследовании.

Решение обеспеченных граждан отказались от жизни в России не объясняется. Но в целом исследователи называют среди причин вопросы безопасность, финансовые проблемы, налогообложение, возможности для ведения бизнеса, природные факторы, перспективы для образования детей, здравоохранение и общий уровень жизни.

Тем временем, среди стран, которые притягивают богачей сильнее всего, лидируют Объединенные Арабские Эмираты. В целом, список из топ-10 стран, где прогнозируется крупнейший приток миллионеров в 2024 году, выглядит так:

ОАЭ – 6,7 тыс. человек;

США – 3,8 тыс. человек;

Сингапур – 3,5 тыс. человек;

Канада – 3,2 тыс. человек;

Австралия – 2,5 тыс. человек;

Италия – 2,2 тыс. человек;

Швейцария – 1,5 тыс. человек;

Греция – 1,2 тыс. человек;

Португалия – 800 человек;

Япония – 400 человек.