В Беларуси подготовили проект «секретного» указа об оценке системы нацбезопасности 18.06.2024, 16:22

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В Беларуси подготовили проект указа об уточнении порядка оценки состояния национальной системы безопасности. Как заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на заседании, которое сегодня собрал Лукашенко, кардинальные изменения в военно-политической обстановке требуют совершенствования белорусского законодательства.

Подготовленный проект указа носит закрытый характер.

«Цель указанного документа - уточнить с учетом новых изменений порядок оценки состояния национальной безопасности на основе системы индикаторов, разработанных для каждой из девяти сфер национальной безопасности. Работа над проектом указа строилась по аналогии с подготовкой концепции национальной безопасности. Мы сохранили в документе все лучшее, положительно зарекомендовавшее себя на практике, и то, что сегодня еще не отработало себя», - сообщил Вольфович.

Кардинальные изменения в военно-политической обстановке, совершенствование законодательства, появление новых методик оценки «потребовали корректировки и адаптации документа к современным реалиям», пояснил он.

По его словам, при подготовке проекта в полном объеме использован потенциал, наработанный межведомственными комиссиями при Совбезе Беларуси, прежде всего «в сфере экономической и информационной безопасности и охраны государственных секретов».

Концепция национальной безопасности была утверждена «всебелорусским народным собранием» в апреле 2024 года.