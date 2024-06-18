Путин дал чиновникам два месяца на повышение налогов для россиян 18.06.2024, 17:35

Изменения вступят в силу в августе.

Прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ) должна быть утверждена в России до конца августа, заявил российский правитель Владимир Путин.

«Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой — и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие», — сказал Путин. Он добавил, что изменения коснутся не более 3,2% налогоплательщиков.

Накануне комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают переход к прогрессивной шкале НДФЛ. Предполагается, что законопроект рассмотрят 20 июня. В случае его принятия он вступит в силу с 1 января 2025 года, пишет The Moscow Times.

До этого в Минфине РФ заявляли, что изменения в налоговой системе могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию. Это позволит «обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие шесть лет и даст рост экономического благосостояния страны», говорил министр финансов Антон Силуанов.

В конце мая Минфин внес в правительство пакет законов по изменению налоговой системы, в частности НФДЛ. Власти предлагают повысить ставку налога с 13% до 15% для россиян с доходами от 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн руб. в год), до 18% для тех, кто зарабатывает от 5 до 20 млн руб. в год, до 20% — для доходов от 20 до 50 млн руб. в год и до 22% — для доходов свыше 50 млн руб. При этом повышенный налог будет выплачиваться не со всех доходов, а только с превышения установленных порогов.

Министр финансов Силуанов говорил, что власти намерены направить дополнительные средства от повышения НДФЛ на социальные программы, в том числе на помощь семьям с двумя и более детьми со средним доходом ниже 1,5 прожиточного минимума. Согласно оценке Минфина, в 2025 году бюджетная система получит от повышение НДФЛ дополнительно 533 млрд руб., а до 2030 года — 3,1 трлн.

Предложенное повышение НДФЛ слишком «радикально», говорил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, максимальную ставку необходимо ограничить 18%, поскольку нагрузка ляжет «на высококвалифицированных рабочих, инженеров и другие массовые категории занятых, что не вполне соответствует задаче повысить справедливость налогообложения».