Украинские десантники поразили российский ЗРК «Тор М2» 18.06.2024, 19:04

С помощью украинского дрона.

Силы обороны Украины с помощью отечественного дрона смогли поразить российский ЗРК «Тор М2», который может сбивать самолеты. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что это результат работы десантников 77-й бригады.

Операторы подразделения ударных дронов смогли осуществить успешное поражение российского всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса «Тор М2». Поражение нанесли с помощью дрона, который имеет дальний радиус действия.

«Что важно, этот тип БПЛА — отечественного производства. Украина развивает это направление, и таких ударов будет становиться больше», - добавили военные.