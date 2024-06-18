Украинские десантники поразили российский ЗРК «Тор М2»
- 18.06.2024, 19:04
С помощью украинского дрона.
Силы обороны Украины с помощью отечественного дрона смогли поразить российский ЗРК «Тор М2», который может сбивать самолеты. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что это результат работы десантников 77-й бригады.
Операторы подразделения ударных дронов смогли осуществить успешное поражение российского всепогодного тактического зенитного ракетного комплекса «Тор М2». Поражение нанесли с помощью дрона, который имеет дальний радиус действия.
«Что важно, этот тип БПЛА — отечественного производства. Украина развивает это направление, и таких ударов будет становиться больше», - добавили военные.