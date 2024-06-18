Проектировщик Крымского моста осужден на 12 лет 3 18.06.2024, 21:53

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Сергей Кельбах

За что?

Тверской районный суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего главу государственной компании «Российские автомобильные дороги», отвечавшего за проектирование Крымского моста. По мнению суда, Сергей Кельбах как минимум трижды злоупотреблял служебными полномочиями и нанёс государству ущерб общей суммой около двух миллиардов рублей.

Как утверждает следствие, Кельбах через аффилированные с ним компании согласовал в 2015 году незаконно завышенную оплату строительных работ на Центральной кольцевой автодороге в Москве и Московской области.

Следствие считает, что из-за действий Кельбаха сроки строительства ЦКАД были искусственно затянуты, а себестоимость проекта возросла. Оно опирается, в частности, на опубликованный в 2019 году отчет Счетной палаты, которая нашла при строительстве серьезные нарушения.

Помимо заключения в колонии, Кельбах будет обязан выплатить почти два миллиарда рублей потерпевшей стороне — российскому министерству транспорта. Он был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в силу, адвокаты Кельбаха намерены его обжаловать.

«Росавтодор», председателем правления которого Сергей Кельбах был с 2011 по 2019 год, занимался под его руководством крупными инфраструктурными проектами. В их числе было строительство моста в аннексированный Крым, и скоростная трасса М-11, проходящая, в частности, через Химкинский лес, против уничтожения которого резко возражали экологи.