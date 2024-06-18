Роналду первым в истории сыграл на шести чемпионатах Европы 18.06.2024, 22:14

Криштиану Роналду

Португальский форвард вышел в стартовом составе в матче против Чехии.

Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.

39-летний форвард, выступающий сейчас в Саудовской Аравии за «Ан-Наср», вышел в стартовом составе своей команды в матче первого тура группового этапа Евро-2024 против команды Чехии.

Роналду ранее был единственным футболистом с пятью Евро, а на нынешнем турнире это достижение повторил хорват Лука Модрич.

Португалец является лучшим бомбардиром в истории Евро, на его счету 14 голов. Он же удерживает лидерство по числу матчей на чемпионатах Европы, Роналду сыграл в финальных стадиях турнира уже 26 встреч.

Если Роналду забьет, то станет и самым возрастным автором гола в истории турнира. Пока это достижение принадлежит австрийцу Ивице Вастичу, который в 2008 году забил полякам в возрасте 38 лет 257 дней.

Еще один игрок сборной Португалии Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Евро. Пепе 41 год.

Предыдущее достижение принадлежало венгерскому голкиперу Габору Кирая (40 лет и 86 дней), который на Евро-2016 дошел до 1/8 финала.

Среди полевых игроков ранее самым возрастным был немец Лотар Маттеус, сыгравший в возрасте 39 лет и 91 дня на Евро-2000.

Для Пепе нынешний чемпионат Европы стал пятым (2008, 2012, 2016, 2020, 2024).