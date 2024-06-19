Украинская фехтовальщица довела до истерики россиянку, отказавшись от рукопожатия 19.06.2024, 1:00

Выступающая за Грузию россиянка начала нецензурно ругаться прямо на спортивной площадке.

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от традиционного приветствия после поединка с россиянкой Майей Гучмазовой, которая выступала под грузинским флагом.

Разгневанная Гучмазова в ответ на действия украинки начала нецензурно ругаться прямо на спортивной площадке.

Инцидент произошел на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле. Поединок Кривицкая выиграла со счетом 15:9.

Внимание! Ненормативная лексика!