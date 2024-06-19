закрыть
19 июня 2024, среда, 1:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская фехтовальщица довела до истерики россиянку, отказавшись от рукопожатия

  • 19.06.2024, 1:00
Украинская фехтовальщица довела до истерики россиянку, отказавшись от рукопожатия

Выступающая за Грузию россиянка начала нецензурно ругаться прямо на спортивной площадке.

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от традиционного приветствия после поединка с россиянкой Майей Гучмазовой, которая выступала под грузинским флагом.

Разгневанная Гучмазова в ответ на действия украинки начала нецензурно ругаться прямо на спортивной площадке.

Инцидент произошел на чемпионате Европы по фехтованию в Базеле. Поединок Кривицкая выиграла со счетом 15:9.

Внимание! Ненормативная лексика!

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси
Пример Эстонии: почему нейтралитет — не для Беларуси Сильвер Лойт
Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип