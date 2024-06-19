На российском ТВ показали, как грузинские фанаты пели оскорбительную для Путина кричалку 19.06.2024, 4:59

Грузинские болельщики выразили солидарность с украинцами.

Фанаты сборной Грузии во время матча с Турцией (1:3) в первом туре Евро-2024 выразили солидарность с украинцами и продемонстрировали свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Болельщики на трибунах стадиона в Дортмунде исполнили знаменитую песню «Путин — ху*ло».

Интересно, что поединок транслировал российский телеканал Матч ТВ и фрагмент хита в исполнении грузин попал в прямой эфир.

Šeit viss ir skaisti! Īpaši skaisti ir sanācis tiešraide МатчТВ! Turcija - Gruzija spēles laikā! "Путин ХУЙЛО!" 🇬🇪 pic.twitter.com/jGAufmYgEp — Mercenary John Doe (@MercenaryJohnD) June 18, 2024

как же это ахуенно! я солидарен с грузинскими фанатами!! самое крутое, что это крутили по федеральному российскому каналу Матч тв!



ПУТИН ХУЙЛО pic.twitter.com/Q6m9jUPhKf — согди (@catmonstrick) June 18, 2024