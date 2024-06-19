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На российском ТВ показали, как грузинские фанаты пели оскорбительную для Путина кричалку

  • 19.06.2024, 4:59
На российском ТВ показали, как грузинские фанаты пели оскорбительную для Путина кричалку

Грузинские болельщики выразили солидарность с украинцами.

Фанаты сборной Грузии во время матча с Турцией (1:3) в первом туре Евро-2024 выразили солидарность с украинцами и продемонстрировали свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Болельщики на трибунах стадиона в Дортмунде исполнили знаменитую песню «Путин — ху*ло».

Интересно, что поединок транслировал российский телеканал Матч ТВ и фрагмент хита в исполнении грузин попал в прямой эфир.

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