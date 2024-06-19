Португалия в концовке вырвала победу у Чехии в матче Евро 19.06.2024, 0:06

2:1.

Сборная Португалии обыграла команду Чехии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года. Встреча состоялась в Лейпциге.

Чехи забили первый гол на 62-й минуте усилиями Лукаша Провода.

Уже на 69-й минуте португальцы сравняли счет благодаря автоголу защитника сборной Чехии Робина Гранача.

А победный гол Франсишку Консейсау забил в компенсированное ко второму тайму время (90+2).

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим на шести чемпионатах Европы.

41-летний защитник сборной Португалии Пепе стал самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы.

В группе F также выступают сборные Турции и Грузии. В их очном матче турки победили со счетом 3:1.

Следующие встречи команды проведут 22 июня: грузины встретятся с чехами в Гамбурге, а турки — с португальцами в Дортмунде.

В 1/8 финала Евро выйдут команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места.