«Жирный улов» под Волчанском: в плен ВСУ попал российский командир «Мясник» 19.06.2024, 9:20

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Офицер рассказал, как его подразделение оставили без воды, еды и связи.

Под Волчанском в плен взят офицер оккупационной армии РФ. Он занимал пост командира взвода 83-й штурмовой бригады ВС России. Видео допроса оккупанта 18 июня опубликовал в Telegram известный украинский блогер «Николаевский Ванек», связанный с ВСУ.

Пленный - Сергей Шакин под позывным «Мясник». Воевать в Украину он приехал из российского Уссурийска, который находится почти 7 тыс. км от украинских границ. В ходе допроса оккупант жаловался, что его взвод бросили на смерть.

«У нас не было ни воды, ни еды. Связи не было, они (другие подразделения ВС РФ - ред.) не отвечали… Было принято решение уйти. Как только начали выходить, смотрю, летит в мою сторону граната. Я успел от нее отвернуться и залечь… Ногу чуть задел осколок. Я задал своим пацанам вопрос: «Что? Будем сдаваться?». Они сказали нет, потому что наслушались каких-то баек, что пытают, режут, в живых не оставляют. Мы хотели застрелиться… Гранат у нас не было… Потом начали думать. У меня шесть детей, у Олега тоже дети, внуки. Вот так решили сдаться в плен», - рассказал оккупант.

Он утверждает, что российские командиры ВС РФ бросают в бой новобранцев всего после 5 дней тренировки.

«Нас пополняли новыми людьми, с учебки, которые ничего не понимали. Они были реально в шоке. После учебки 5-9 дней они попадали на боевую задачу», - заявил «Мясник».

Он также уточнил, что ни разу не видел ни комбрига, ни комбата. Они предпочитают отсиживаться глубоко в тылу, посылая солдат на смерть.