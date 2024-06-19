Путин стоит перед непростым выбором Альфред Кох

19.06.2024, 12:36

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Альфред Кох

Нет у тебя никаких союзников.

Путин приехал с Пхеньян с официальным визитом. Последний раз он был в Северной Корее 24 года назад. После этого он собирается во Вьетнам, в котором он последний раз тоже был черт знает когда. Похоже у дяденьки подгорает и он уже сам лично поехал выскребать до донышка сусеки у своих последних «друзей». До сих пор, как мы помним, у него эту роль исполнял Шойгу.

Если посмотреть на поквартальный график изменения ВВП России, то можно обнаружить, что сразу после начала войны и введения западных санкций ВВП упал примерно на 5%, но начиная с конца лета 2022 года он рос и вышел на довоенный уровень уже к середине 2023 года. Где-то в сентябре он его преодолел, но при этом рост стал едва заметным. А теперь он и вовсе прекратился.

По-всему похоже, что модель накачки экономики бюджетными деньгами исчерпала себя, а ЦБ РФ честно признался, что не может остановить инфляцию. Применительно к текущим нуждам российской армии это означает, что российский ВПК вышел на плато и ожидать от него какого-то нового рывка в росте производства оружия и боеприпасов не стоит.

В то же время Запад продолжает наращивать свои военные поставки для ВСУ и для того, чтобы адекватно ответить на этот поток оружия Путин и отправился в закрома к своим корешам.

Тут в сети проскользнула информация, что будто бы из Северной Кореи в Россию уже прибыло какое-то невероятное количество контейнеров с боеприпасами. Была даже оценка в 5 млн. снарядов. Но я, честно говоря, не очень в это верю. Хотя чем черт не шутит: может быть, Пухляш решил весь свой арсенал отдать Путину в обмен на еду.

Что означает, что дела у него совсем плохи и он стоит перед непростым выбором: либо уморить с голоду собственное население, либо остаться в своем извечном противостоянии с Южной Кореей с голой ж*пой (то есть вовсе без снарядов). Впрочем, все это мои фантазии и, скорее всего, ни о каких 5 млн. нет и речи.

Думаю, вьетнамцы ему вежливо откажут: зачем им проблемы с Западом? Ведь Вьетнам вполне справедливо полагает, что с учетом того, что Китай фактически находится в состоянии торговой войны с Западом, у Вьетнама есть прекрасный шанс заместить его на западных рынках в качестве «всемирной мастерской».

Напомню, что население Вьетнама составляет 100 млн. человек, а его ВВП за последние 20 лет вырос в 10 раз. Вьетнам фактически идет по тому же сценарию экономического развития, что и Китай с отставанием в 10-15 лет, и сейчас вплотную подошел к тому, чтобы попытаться потеснить Китай на его традиционных рынках.

Нельзя также сбрасывать со счетов напряженные отношения между Китаем и Вьетнамом, которые однажды (в конце 70-х) даже довели их до войны. Вряд ли в таких условиях Вьетнам станет рисковать своими отношением с Западом ради призрачных профитов от сближения с Путиным. Но, поживем - увидим.

Заметим только, что в рамках этого путинского турне посещение Пекина не предусматривается. Как это трактовать - неизвестно. Может и так, что Китай решил умыть руки и не стал спасать своего северного соседа. Мол, наше дело - сторона, нас итак из-за тебя выкидывают с рынков Америки и Европы.

А вот Италия сегодня приняла решение поставить Украине крылатые ракеты Storm Shadow. Сколько именно ракет будет поставлено - неизвестно, но пишут, что всего их у итальянцев 200 штук. С учетом того, что Италия решила заменить их на более современные, Украина вполне обоснованно может рассчитывать на все 200 ракет. А, Путин! Есть у тебя такие союзники? Нет у тебя таких союзников…

Альфред Кох, «Телеграм»