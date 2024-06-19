Лукашенко оскорбил белорусов 4 19.06.2024, 13:18

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Бездельник на посту диктатора взялся рассказывать о трудолюбии.

Лукашенко заявил, что «белорусы никогда не будут работать, как китайцы». Об этом он заявил на встрече с новым руководителем провластных профсоюзов Юрием Сенько, который был послом в Китае.

«И вы видели, как работают китайцы. Конечно, наши не работают так и работать, наверное, не будут. Но если бы мы близко были к работе и объемам, которые выполняют китайские рабочие, я думаю, мы бы в несколько раз богаче были», — оскорбил белорусов Лукашенко.

Отметим, что сам Лукашенко не отличается трудолюбием. По свидетельствам людей, которые с ним работали, у белорусского правителя два-три рабочих дня в неделю.