«Белорусская молодежь не собирается молиться на вождя и ходить строем» 19.06.2024, 13:47

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Выпускники готовятся уезжать из страны.

В Беларуси наблюдается растущий тренд среди выпускников – стремление к эмиграции в поисках лучших возможностей для образования и карьеры. Это привело к значительному увеличению спроса на апостиль, заветную печать, которая дает возможность поступать в иностранные вузы. В Минске выстроились огромные очереди в Департамент качества образования, некоторые выпускники стоят в очереди с ночи.

Эта новость собрала много комментариев в TikTok-канале сайта Charter97.org. Приводим лучшие из них:

«Моя племянница сегодня в соответствующих органах оформляла апостиль для учебы в Польше, и там было не менее 500 выпускников. Вот и получается, что наше будущее уже не наше».

«А что молодежи тут делать? Чарка и шкварка нафиг не нужны, а еще и на фронт могут отправить за царьков умирать. Вот и пытаются найти что-то лучшее для себя».

«Учись или не учись, везде «кум, сват, брат», т.е. «плечи», и не пытайтесь противоречить. А вот в колхозе на малооплачиваемые и тяжелые работы — пожалуйста, а то и по приказу, как рабы».

«Я родитель, ценю и люблю своих детей. Не для рабства мы их родили. А еще потом нам кричат: «Долг! Долг отдайте стране!». Сами рожаем, сами лечим (за деньги), сами учим, а в итоге еще и должны».

«Папа и мама растят своих детей для счастья и радости, а не для рабства, и отдадут последнее, чтобы дети впоследствии помогли родителям. С государственных подачек на хлеб в старости не хватит».

«На Западе стипендия, как у нас зарплаты».

«Можно за границей работать и учиться одновременно. Кстати, тем, кто студент в ЕС, зарплату больше платят, чем некоторым специалистам».

«У многих есть карта поляка, значит, обучение бесплатно + стипендия. Девиз вуза, где учится моя дочь: «Живи, учись, работай». Учеба 2-3 дня в неделю, есть время на работу. Минимальная зарплата в Польше — 4200 злотых, это почти 1000 евро».

«Так почему до сих пор не создали таких условий выпускникам? Ждали, пока вся молодежь свалит в ЕС?»

«У меня родня в университете. Все, кто потолковее, уезжают, и еще ни один не вернулся».

«Обычно возвращаются люди без амбиций. Тут такие много пользы не принесут, обычные работяги, которых и так хватает».

«Белорусы понимают, что их одаренные дети тут просто растворятся, а в Европе их по достоинству оценят. Не то что тут, в гнили».

«В БГУ нужен только патриотизм и деньги, а ум вторичен. В Польше образование дешевле, чем в БГУ».

«Это не мы предатели, это такие условия нам создали люди у власти. У дипломированного специалиста после вуза зарплата 1000 рублей, а цены в Витебске сумасшедшие. Все хотят машину и квартиру и отдых на югах, а где это взять?»

«Мои племянницы уехали в Польшу, один раз приехали, решили, что хватит. Там выучили язык — и на порядок больше зарабатывают. А главное, как они говорят, это воздух свободы».

«Самое интересное — уезжают лучшие, их там ждут. Моральная планка наших детей выше того, что здесь предлагают».

«Хороший показатель «поддержки» Лукашенко — даже бабушка понимает, что ребенка надо эвакуировать из хунтовской стабильности».

«В РБ диктатура, а молодежь молиться на вождя и ходить строем не собирается».