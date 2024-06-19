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Россияне в Крыму готовятся к высадке украинского десанта

  • 19.06.2024, 16:54
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Россияне в Крыму готовятся к высадке украинского десанта

И обсуждают использование F-16.

Россияне во временно оккупированном Крыму модернизируют и укрепляют свои позиции. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты готовятся к высадке украинского десанта на полуострове, сообщило военное партизанское движение «Атеш» в среду, 19 июня.

Во время проведения разведки в Евпатории партизаны обнаружили новые огневые точки РФ, количество которых заметно возросло.

«Также старые позиции активно модернизируются и укрепляются, что в свою очередь указывает на то, что ВС России готовятся к худшему сценарию ситуации на фронте», — говорится в сообщении.

Агенты «Атеш» отметили, что российские военные 68 отдельного морского инженерного полка, которые занимаются сооружением фортификаций и запасных позиций, все чаще обсуждают перспективы использования Украиной истребителей F-16 и ракетного вооружения по всему Крыму.

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