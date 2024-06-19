Албания на последних секундах лишила Хорватию победы в матче Евро
- 19.06.2024, 18:09
Матч в Гамбурге завершился со счетом 2:2.
Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Албании на групповом этапе чемпионата Европы, который проходит в Германии. Команды впервые играли друг с другом на официальном турнире.
Матч группы В прошел в Гамбурге и завершился со счетом 2:2.
У албанцев на 11-й минуте отличился Казим Лачи.
Хорваты сравняли на 74-й минуте — забил Андрей Крамарич, а уже спустя две минуты мяч попал в ворота албанцев рикошетом от Клауса Гясюли. Он же спас свою сборную, забив на пятой компенсированной минуте.
Лучшим результатом хорватов на Евро были четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах. Албанцы в последний раз обыгрывали команду из топ-10 рейтинга ФИФА в 2015 году (Францию).
Сборная Албании в первом матче уступила Италии со счетом 1:2. В третьем туре албанцы сыграют с испанцами 24 июня.
Хорваты в предыдущем матче разгромно уступили испанцам (0:3), а завершать групповой этап будут 24 июня игрой с итальянцами.
Испанцы и итальянцы сыграют между собой в четверг, 20 июня.
В группе B лидирует Испания (3 очка), на втором месте идет Италия (3), на третьем — Албания (1), на четвертом — Хорватия (1). Из групп в плей-офф выходят по две лучшие команды, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи строчки.