Албания на последних секундах лишила Хорватию победы в матче Евро 19.06.2024, 18:09

Матч в Гамбурге завершился со счетом 2:2.

Сборная Хорватии сыграла вничью с командой Албании на групповом этапе чемпионата Европы, который проходит в Германии. Команды впервые играли друг с другом на официальном турнире.

Матч группы В прошел в Гамбурге и завершился со счетом 2:2.

У албанцев на 11-й минуте отличился Казим Лачи.

Хорваты сравняли на 74-й минуте — забил Андрей Крамарич, а уже спустя две минуты мяч попал в ворота албанцев рикошетом от Клауса Гясюли. Он же спас свою сборную, забив на пятой компенсированной минуте.

Лучшим результатом хорватов на Евро были четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах. Албанцы в последний раз обыгрывали команду из топ-10 рейтинга ФИФА в 2015 году (Францию).

Сборная Албании в первом матче уступила Италии со счетом 1:2. В третьем туре албанцы сыграют с испанцами 24 июня.

Хорваты в предыдущем матче разгромно уступили испанцам (0:3), а завершать групповой этап будут 24 июня игрой с итальянцами.

Испанцы и итальянцы сыграют между собой в четверг, 20 июня.

В группе B лидирует Испания (3 очка), на втором месте идет Италия (3), на третьем — Албания (1), на четвертом — Хорватия (1). Из групп в плей-офф выходят по две лучшие команды, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи строчки.