Лукашисты углубляют разрыв с цивилизованным миром 2.06.2024, 4:00

Их решения становятся все более истеричными.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Виталий из Гродно:

Лукашисты приостановили действие ряда международных договоров в части статей, регулирующих двойное налогообложение процентов, дивидендов и доходов от отчуждения имущества.

Эта мера введена до конца 2026 года и касается 27 стран, которые ведут санкционную политику по отношению к режиму Лукашенко.

Эта мера еще больше усугубит отношения диктатуры с западным миром и приведёт к усилению санкций.