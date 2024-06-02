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Лукашисты углубляют разрыв с цивилизованным миром

  • 2.06.2024, 4:00
Лукашисты углубляют разрыв с цивилизованным миром

Их решения становятся все более истеричными.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Виталий из Гродно:

Лукашисты приостановили действие ряда международных договоров в части статей, регулирующих двойное налогообложение процентов, дивидендов и доходов от отчуждения имущества.

Эта мера введена до конца 2026 года и касается 27 стран, которые ведут санкционную политику по отношению к режиму Лукашенко.

Эта мера еще больше усугубит отношения диктатуры с западным миром и приведёт к усилению санкций.

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