Лукашисты углубляют разрыв с цивилизованным миром
- 2.06.2024, 4:00
Их решения становятся все более истеричными.
В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Виталий из Гродно:
Лукашисты приостановили действие ряда международных договоров в части статей, регулирующих двойное налогообложение процентов, дивидендов и доходов от отчуждения имущества.
Эта мера введена до конца 2026 года и касается 27 стран, которые ведут санкционную политику по отношению к режиму Лукашенко.
Эта мера еще больше усугубит отношения диктатуры с западным миром и приведёт к усилению санкций.