ВСУ впервые применили американское оружие по России 2.06.2024, 8:03

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HIMARS в действии.

Вооруженные силы Украины уже применяют для ударов по объектам на территории России оружие, предоставленное американскими партнерами. Так считает независимый военный аналитик, пишущий под ником OSINTdefender.

Такие выводы были сделаны в результате изучения обломки боеприпасов, которые были найдены в Белгородской области РФ, и показанные российскими пропагандистами.

Аналитик идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые из M142 HIMARS.

«Это было первое применение украинскими Вооруженными Силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере 8 ракет были запущены из Харьковской области», – пишет эксперт.

Pieces of Guided-Multiple Launch Rocket System (GMLRS) Rockets launched from M142 HIMARS have been Discovered in several Locations across the Belgorod Region of Western Russia this morning, following what is believed to have been the First Use by the Ukrainian Armed Forces of… pic.twitter.com/eNm6HSExJw — OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2024

OSINTdefender также изучил кадры запуска ракет из установки HIMARS, придя к выводу, что это и был тот самый «первый эпизод» применения данного оружия по территории РФ.

«На кадрах видно, как из установки M142 HIMARS к югу от Волчанска было выпущено по меньшей мере восемь ракет, после чего в России раздались сигналы воздушной тревоги», — пишет OSINTdefender.

The Ukrainian Armed Forces appear to have likely launched their First Attack on the Belgorod Region of Western Russian utilizing U.S-Provided Weapons, with Footage appearing to show the launch of at least 8 Rockets from a M142 HIMARS to the South of Vovchansk followed by Air… pic.twitter.com/RHN5sJSNNk — OSINTdefender (@sentdefender) May 31, 2024

Кроме того, в милитари-сообществе Kravchuk пришли к выводу, что удар в Керчи был нанесен унитарными ракетами ATACMS. Ближайшая потенциальная точка, отметили там, откуда HIMARS могли бы отработать по порту, находится на расстоянии ≈250 км.

«То есть, это очередное подтверждение передачи Украине ракет с дальностью 300 км», — считают в сообществе, не исключая, что в дополнение к M39 и M39A1 ВСУ получили ракеты ATACMS M48 или M57.