закрыть
2 июня 2024, воскресенье, 8:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ впервые применили американское оружие по России

  • 2.06.2024, 8:03
  • 3,500
ВСУ впервые применили американское оружие по России

HIMARS в действии.

Вооруженные силы Украины уже применяют для ударов по объектам на территории России оружие, предоставленное американскими партнерами. Так считает независимый военный аналитик, пишущий под ником OSINTdefender.

Такие выводы были сделаны в результате изучения обломки боеприпасов, которые были найдены в Белгородской области РФ, и показанные российскими пропагандистами.

Аналитик идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, запускаемые из M142 HIMARS.

«Это было первое применение украинскими Вооруженными Силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере 8 ракет были запущены из Харьковской области», – пишет эксперт.

OSINTdefender также изучил кадры запуска ракет из установки HIMARS, придя к выводу, что это и был тот самый «первый эпизод» применения данного оружия по территории РФ.

«На кадрах видно, как из установки M142 HIMARS к югу от Волчанска было выпущено по меньшей мере восемь ракет, после чего в России раздались сигналы воздушной тревоги», — пишет OSINTdefender.

Кроме того, в милитари-сообществе Kravchuk пришли к выводу, что удар в Керчи был нанесен унитарными ракетами ATACMS. Ближайшая потенциальная точка, отметили там, откуда HIMARS могли бы отработать по порту, находится на расстоянии ≈250 км.

«То есть, это очередное подтверждение передачи Украине ракет с дальностью 300 км», — считают в сообществе, не исключая, что в дополнение к M39 и M39A1 ВСУ получили ракеты ATACMS M48 или M57.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пошел в белорусскую школу
Путин пошел в белорусскую школу Ирина Халип
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года?
Доживет ли Российская Федерация до 2028 года? Дмитрий Чернышев
Тайное укрытие с выходом в ад
Тайное укрытие с выходом в ад Владимир Халип
Украина ответила Путину
Украина ответила Путину Леонид Невзлин