Мадридский «Реал» выиграл футбольную Лигу чемпионов 2.06.2024, 8:07

В финале испанский клуб победил дортмундскую «Боруссию» — 2:0.

«Реал» считался безоговорочным фаворитом решающей игры турнира. Во-первых, в сезоне-2023/24 испанский клуб стал чемпионом своей страны за четыре тура до конца Ла Лиги, а «Боруссия» в чемпионате Германии оказалась лишь пятой. Во-вторых, сетка мадридцев на пути к финалу была сложнее. Победить в плей-офф «Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Баварию» представлялось весомее, чем пройти ПСВ, «Атлетико» и ПСЖ. В-третьих, «Реал» побеждал в Лиге чемпионов 14 раз, а дортмундцы лишь раз — в 1997 году. Наконец, индивидуальное мастерство игроков и класс тренера (наставник мадридцев Карло Анчелотти четырежды завоевывал трофей!) казались просто несравнимыми.

Но в финале происходят порой самые нелогичные вещи, пишет zerkalo.io.

В первом тайме «Реал» больше владел мячом (58% времени), но «Боруссия» была ближе к тому, чтобы открыть счет. Так, на 24-й минуте нападающий Никлас Фюллькруг в падении успел пробить мимо вратаря Тибо Куртуа — мяч попал в штангу. Хотя, похоже, там был офсайд. Однако в любом случае немецкая команда действовала острее соперника.

В начале второй половины встречи «Реал» создал пару полумоментов. «Боруссия» ответила ударом головой в исполнении все того же Фюллькруга — Куртуа выручил команду.

Но забили футболисты мадридского клуба. На 74-й минуте Тони Кроос, который после чемпионата Европы завершит карьеру, подал угловой, а Дани Карвахаль перевисел соперника в воздухе и головой отправил мяч в цель.

На этом «Реал» не успокоился, и на 83-й минуте Винисиус техничной подсечкой удвоил перевес своей команды. «Боруссии» уже было не спастись.

Таким образом, испанский клуб выиграл Лигу чемпионов в 15-й раз. Дальше пропасть — у ближайшего преследователя («Милана») лишь 7 побед.