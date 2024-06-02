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В Херсонской области произошел мощный «прилет» по базе оккупантов

  • 2.06.2024, 8:40
  • 3,510
В Херсонской области произошел мощный «прилет» по базе оккупантов
Иллюстративное фото

Возник сильный пожар.

На временно оккупированной части Херсонской области в ночь на воскресенье, 2 июня, раздались взрывы. «Прилет» произошел по месту базирования российских захватчиков.

В результате возник сильный пожар. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

В частности, «бавовна» посетила село Малокаховку. Местные жители сообщают о дальнейшей детонации на позициях оккупантов.

«Малокаховка. Прилет по базированию оккупантов. Сообщают о детонации и сильном пожаре», – говорится в сообщении.

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